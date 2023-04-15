المركزي العراقي يسحب إجازة شركة "النبال العربية" .. وثيقة

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي سحب إجازة شركة "النبال العربية" للتحويل المالي، وفق وثيقة رسمية نشرت اليوم السبت.

وجاء في كتاب رسمي موقع من نائب محافظ البنك المركزي وكالة فيصل الهيمص أنه تقرر إلغاء قرار مجلس الإدارة الذي تم بموجبه تغيير نشاط شركة النبال العربية للتحويل المالي من شركة تحويل مالي إلى شركة صرافة فئة A، وتخفيض رأس مالها بما يتناسب مع وضعها الجديد وتغيير المساهمين الحاليين بمساهمين جدد بعد حصول موافقة هذا البنك.

وقرر الهيمص، سحب إجازة ممارسة العمل لشركة النبال العربية للتحويل المالي / شركة النبال للصرافة تحت الترخيص ومصادرة خطاب الضمان.