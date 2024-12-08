المركزي العراقي يسجل مبيعات ضخمة تفوق 300 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ سجل البنك المركزي العراقي مبيعات ضخمة في مزاد بيع العملة اليوم الأحد، حيث بلغت مبيعات الدولار أكثر من 300 مليون دولار، مقارنة بمبيعات يوم الخميس الماضي.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي مبيعات البنك في مزاده اليوم 300 مليون و 479 ألفا و317 دولارا، وتمت تغطية المبيعات بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار، وذلك للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبنفس السعر بالنسبة للحوالات الخارجية، أما بالنسبة للمبيعات النقدية، فقد تم بيع الدولار بسعر 1305 دنانير لكل دولار.

وذكر مراسلنا، أن الغالبية العظمى من مبيعات الدولار تم تخصيصها لتعزيز الأرصدة في الخارج من خلال الحوالات والاعتمادات، حيث بلغ إجمالي تلك المبيعات 278 مليونا و579 ألفا و317 دولارا، أي ما يعادل 92% من إجمالي المبيعات، بينما بلغت المبيعات النقدية 21 مليونا و900 ألف دولار فقط.

وأضاف مراسلنا أن المصارف التي اشترت الدولار نقدا بلغت مصرفا واحدا فقط، في حين بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفا، كما شاركت 17 شركة صرافة في المزاد.