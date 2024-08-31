المركزي العراقي يسجل مبيعات بأكثر من مليار دولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، الذي فتح فيه المزاد لمدة أربعة أيام، أكثر من مليار دولار.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك المركزي باع خلال هذه الفترة مبلغاً إجمالياً بلغ ملياراً و113 مليوناً و820 ألفاً و107 دولارات، بمعدل يومي وصل إلى 278 مليوناً و455 ألفاً و26 دولاراً.

ورغم ذلك، كانت المبيعات أقل من الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت ملياراً و135 مليوناً و635 ألفاً و274 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الثلاثاء حيث بلغت 282 مليوناً و790 ألفاً و151 دولاراً، بينما سجل يوم الخميس أدنى مبيعات حيث بلغت 274 مليوناً و957 ألفاً و492 دولاراً.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي ملياراً و79 مليوناً و970 ألفاً و107 دولارات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 97% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 33 مليوناً و850 ألف دولار.