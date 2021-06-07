المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مزاد العملة يصل لأكثر من 212 مليون دولار

شفق نيوز/ استمرت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بالارتفاع، اليوم الاثنين، لتسجل أكثر من 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته لتصل الى 212 مليوناً و169 ألفاً و438 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاحد حيث بلغت المبيعات فيها 207 ملايين و146 ألف و525 دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 176 مليوناً و269 ألفاً و438 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 35 مليوناً و900 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، اضافة الى مشاركة 12 شركات صرافة.