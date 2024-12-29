المركزي العراقي يستهل الأسبوع بحوالات خارجية شكلت 90% من مبيعاته

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار أكثر من 90%، يوم الأحد، بمشاركة 15 مصرفاً في مزاد العملة اليومي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 296 مليوناً و396 ألفاً و196 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 268 مليوناً و496 ألفاً و196 دولاراً، بنسبة 90%% مقارنة بالمبيعات النقدية البالغة 27 مليوناً و900 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن مصرفاً واحداً اشترى الدولار النقدي، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 43 شركة.