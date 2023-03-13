المركزي العراقي يرفع أسعار المسكوكات الذهبية ويخفض السبائك للأسبوع الحالي

شفق نيوز/ رفع البنك المركزي العراقي، اسعار المسكوكات الذهبية، فيما خفض أسعار السبائك الأسبوع الجاري للراغبين بالشراء من المواطنين.

وبين جدول صدر عن البنك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مسكوكة الذهب 22 غم رفع سعرها بمقدار 31 الف دينار عراقي مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 1.893 مليون دينار، في حين خفض سعر سبيكة 5 غرامات مقدار 7 آلاف دينار لتصبح 405 الآف دينار، وخفض سعر سبيكة 10 غرامات بمقدار 14 الف دينار لتصبح إلى 786.250 ألف دينار، فيما خفضت سعر السبيكة 15 غم بمقدار 21 الف دينار لتصبح 1.182 مليون دينار.

وحسب الجدول فان سعر سبيكة 20 انخفضت بمقدار 27.500 الف دينار لتصبح 1.585.500 مليون دينار

ادناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الجاري: