المركزي العراقي يرفع حصة المسافرين وشركات الصيرفة من الدولار (وثيقتان)

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، زيادة الحصة الشهرية من الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر من الدولار، وكذلك الحصة الأسبوعية لشركات الصيرفة.

وأوعز البنك في وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، موجهة إلى المصارف الحكومية والأهلية المجازة، بأن تكون حصة المواطن المسافر عبر المنافذ الجوية والبرية بواقع ثلاثة آلاف دولار شهرياً، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

واشترط البنك ان يتم اعتماد المنصة الإلكترونية للبيع النقدي (FITR) حصراً لتسجيل بيانات عمليات البيع النقدي اليومي للمسافرين.

وكانت حصة المواطن الراغب بالسفر 10 آلاف دولار، وتم تخفيضها إلى ألفيّ دولار، لتتم زيادة الآن بمقدار ألف دولار.

وفي وثيقة أخرى موجهة إلى شركات الصرافة فئة "B"، قال البنك "تقرر زيادة سقف المبلغ النقدي الأسبوعي من الدولار المخصص لشركاتكم ليصبح 750 ألف دولار أسبوعياً، اعتباراً من يوم الاحد المقبل".

وبين أن الهدف من ذلك هو "إنطلاقاً من أهداف هذا البنك في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الاجنبية في الاسواق المحلية".

وأكد البنك على ان يتم اعتماد المنصة الإلكترونية للبيع النقدي (FITR) حصراً لتسجيل بيانات عمليات البيع النقدي اليومي المستلم من خلال النافذة.

ويُرجح أن هذا القرار الجديد أسهم بانخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي اليوم في بورصة بغداد حيث بلغ 14722 دينار لكل 100 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق 150 ألف دينار لكل 100 دولار.