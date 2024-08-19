المركزي العراقي يدعم المصرف العقاري بتريليونيّ دينار لقروض الإسكان

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن دعم المصرف العقاري بتريليونيّ دينار لتأمين مبالغ القروض السكنية للمواطنين.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه دعم سيولة المصرف العقاري لتلبية طلبات المواطنين المتقدمين لشراء وحدات في المجمعات السكنية في جميع المحافظات بدءاً بالوحدات الجاهزة للسكن.

وأضاف أنه خصص مبلغ 300 مليار دينار منها لتلبية طلبات المواطنين لشراء دور خارج المجمعات والتي سبق وأن حصلت على موافقات أصولية من المصرف العقاري.