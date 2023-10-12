المركزي العراقي يخص شركات الصرافة "A" بتوجيه منح الدولار للمسافرين (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، توجيهاً لشركات الصرافة فئة (A)، بشأن حصول المسافرين على عملة الدولار في أربع مطارات داخل البلاد.

وقال نائب محافظ البنك المركزي وكالة عمار حمد خلف، بحسب كتاب رسمي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، إن "البنك المركزي، وجه شركات الصرافة فئة (A) بتسهيل حصول المسافرين على عملة الدولار من خلال شركاتها وعن طريق فتح مكاتب في مطارات (بغداد - البصرة - النجف - أربيل)".

وخاطب خلف، الشركات الراغبة بفتح مكتب في واحد أو أكثر من المطارات أعلاه، وحسب الرقعة الجغرافية لانتشار فروعها، بـ"تقديم طلباتها إلى البنك المركزي، مع تحديد المطار الذي ترغب العمل فيه".

وقرر البنك المركزي العراقي، في وقت سابق من اليوم الخميس، تعليق خدمة "ويسترن يونيون" للتحويل المالي الدولي وإلى إشعار آخر.

وكان محافظ البنك، علي العلاق، قد قرر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار الأمريكي، باستثناء تلك التي تسلّم للمسافرين.

يشار إلى أن البنك المركزي، اتبع مؤخراً آلية جديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية، وفقاً لمتطلبات وشروط البنك الفيدرالي، لأجل تتبع الدولار وإيقاف محاولات تهريب العملة إلى الخارج.