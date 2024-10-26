المركزي العراقي يحوّل أكثر من مليار دولار إلى الخارج خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، كثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام فتح بها المزاد، ملياراً و338 مليوناً و650 ألفاً و762 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 267 مليوناً و730 ألفاً و152 دولاراً، مرتفعا عما سجله الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغ مليارا و317 مليوناً 374 ألفاً و259 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيه 290 مليوناً و265 ألفاً و623 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء، وبلغت فيه 255 مليونا و566 ألفاً و587 دولاراً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليارا و292 مليوناً و850 ألفاً و 762 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 97% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 45 مليوناً و800 ألف دولار .