المركزي العراقي يحسم جدل إيقاف تزويد المسافرين بالدولار

شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي، مساء الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار بالسعر الرسمي المحدد بـ1320 ديناراً للدولار الواحد.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بشكل منتظم عبر نظام إلكتروني متطور، تشرف عليه المصارف المعتمدة وشركات الصرافة في المطارات، وبما يضمن وصول العملة الأجنبية للمستحقين بآلية شفافة وسريعة".

وأشار البيان، إلى أن "الآليات الجديدة ساهمت في تسهيل وصول المسافرين إلى الدولار، والحد من الظواهر السلبية التي كانت تستغل هذه العملية من قبل المضاربين".

من جانبه، نفى رئيس الفريق التأسيسي لنقابة الصرافين العراقيين، ضياء الطائي، وجود توقف بيع الدولار للمسافرين في المطارات العراقية.

وقال الطائي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "منصة بيع الدولار للمسافرين تعمل بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أي توقف في جميع المطارات".

هذا وتداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي، أنباءً بتوقف منصات بيع الدولار أمام المسافرين، الأمر الذي أثار المخاوف والاستغراب لدى الاوساط الشعبية في العراقي.