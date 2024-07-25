المركزي العراقي يحذر من أوراق المليون دولار: تذكارية لا قيمة لها

شفق نيوز/ جدد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، تحذيره من تداول أوراق تذكارية من فئة "مليون" دولار أمريكي تُستخدم للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكد البنك، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، على متابعة الجهات الأمنية والرقابية للأشخاص الذين يروجون لهذه الأوراق التذكارية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

وأوضح البنك أن أعلى فئة بالدولار الأمريكي المتداولة هي فئة "100" دولار.

ونوه إلى أن الورقة التذكارية المشار إليها غير متداولة في أسواق النقد العالمية، حيث إنها صادرة عن جمعية المليونيرات الأمريكية ولا تعتبر نقدية لعدم صدورها عن البنك الفيدرالي الأمريكي، بل تُستخدم لأغراض الإهداء فقط.

وكان البنك المركزي العراقي قد حذر في شباط 2020 من تداول ورقة "المليون" دولار لكونها ورقة غير نقدية.