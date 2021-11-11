المركزي العراقي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

شفق نيوز/ حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، مشيراً إلى عدم منحه اي رخصة للتعامل بها.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي العراقي يتابع عن كثب التعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية، نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق.

وأضاف لتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات، ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فيها، يحذر البنك المركزي العراقي من استخدامها، ولا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها ولم يمنح رخصة لأية عملة رقميه مشفرة حالياً.

وانتشرت مؤخراً ظاهرة "العملات الرقمية والاتجار بها" في مناطق واسعة من دول العالم وبعض مناطق العراق، سيما الغربية منها، والتي تعد ظاهرة جديدة وغريبة على العراقيين.