المركزي العراقي يحذر شركات الصرافة من تسلم عمولة تزيد عن 25 الفاً من بيع الدولار للمسافرين

شفق نيوز/ حذر البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، شركات الصرافة التي تبيع الدولار للمسافرين من تسلم عمولة تزيد عن 25 الف دينار.

ووفقا لكتاب مُذيِّل بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف وموجّه إلى شركات الصرافة من فئتي (A,B)، فإنه "لوحظ أن البعض من شركات الصرافة تستحصل عمولة من المواطنين المسافرين بمبلغ 50 الف دينار وهذا يخالف مضمون (..) توجيهكم باستحصال عمولة 25 الف دينار فقط من المواطن عند قيامه بعملية شراء الدولار".

وشدد خلف على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي، محذرا شركات الصرافة بالقول إنه "بخلافه قد يؤدي مستقبلا إلى استبعاد شكركاتكم من الإشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في مطلع شهر تموز الماضي، بيع العملة الأجنبية (الدولار) حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.

وقرر البنك المركزي ايضا، السماح لشركات الصرافة بتسلم أكثر من حصة خلال الأسبوع بما يحقق الاستجابة الكاملة لطلبات المسافرين.