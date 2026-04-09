المركزي العراقي يحدد حصة الحجاج من الدولار وموعد التقديم

شفق نيوز- بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، جميع المصارف باستقبال طلبات الحجاج الراغبين بالحصول على الدولار، بواقع 2000 دولار لكل حاج، وبالسعر الرسمي المحدد عند 1320 ديناراً للدولار الواحد.

وشدد البنك، في وثيقة رسمية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة كافة، بما في ذلك توفير الكوادر المؤهلة لضمان انسيابية عملية بيع الدولار للحجاج وتسهيلها.

وأضاف أن عملية البيع ستتم بالاعتماد على القوائم الخاصة بالحجاج الصادرة عن هيئة الحج، والتي سيتم تزويد المصارف بها عن طريق البنك المركزي.

وأكد البنك المركزي شمول جميع الحجاج بهذه الآلية، سواء المسافرين براً أو جواً، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات للحصول على الدولار سيبدأ اعتباراً من 13 نيسان/ أبريل الجاري، وفق السياقات المعتمدة.