المركزي العراقي يجدد: ليس هناك عملة "دولار ليبي" في البلاد

شفق نيوز / جدد البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، تأكيده عدم وجود ما يسمى بـ"عملة الدولار الليبي" داخل البلاد، لافتاً إلى أن ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزيفة.

وذكر البنك في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البنك يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".

وأضاف أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".

وما يعرف بـ"الدولار الليبي"، هو عملة مزورة لا علاقة لها باسم البلد، إلا أن المحتالين يدعون انه من الأموال المجمدة التي تعود لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وتتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بين حين وآخر معلومات عن عمليات بيع لـ"الدولار الليبي" داخل العراق، بأسعار زهيدة.

وكانت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، قد اعتقلت العام الماضي، خمس عصابات تحاول التحايل على المواطنين من خلال تمويههم ببيعهم الدولار الليبي.