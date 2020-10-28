المركزي العراقي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، عن اعتماد عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سعياً منه لتطبيق استراتيجيته في التحول نحو الدفع الالكتروني، يؤكد البنك المركزي العراقي اعتماد المصارف المصدرة للبطاقات الالكترونية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني خدمة التحويلات المالية بين البطاقات الإلكترونية (من بطاقة الى أخرى)".

وأضاف "على أن لا يتجاوز سقف التحويل للمرة الواحدة (400) الف دينار او ما يعادلها بالدولار الأمريكي، فيما ستصل حدود المبالغ المحولة خلال الشهر الواحد الى (2) مليون دينار أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي".