المركزي العراقي يتطلع لبناء شراكة مع "GIZ" الألمانية ويعلن مراحل متقدمة بـ"استراتيجية الإقراض"

شفق نيوز/ أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الإثنين، تطلع البنك لبناء شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشيراً الى الوصول لمراحل متقدمة في بناء استراتيجية وطنية للإقراض.

جاء ذلك خلال كلمة للعلاق في مؤتمر اقامته المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي لاحتياجات واولويات التمويل الفعلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وتعد المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي الآن واحدة من أكبر وكالات التنمية في العالم، وهي تأسست في 1 يناير 2011، من خلال دمج ثلاث منظمات للتنمية الدولية الألمانية.

وقال العلاق، إن "المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي التي تعد اليوم واحدة من اكبر المؤسسات في العالم وتعمل على أساس النموذج الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة"، موضحا ان "ذلك يأتي انطلاقا من دور البنك المركزي العراقي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في النمو والازدهار وخلق فرص عمل عبر السياسة النقدية غير التقليدية وهي واحدة من السياسات التي تنتهجها بعض البنوك المركزية في العالم من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي".

واضاف ان "مبادرات البنك المركزي العراقي والتي تتوزع بين مبادرة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض السكنية والطاقة المتجددة والمشاريع الاقتصادية الأخرى وفي مجال الزراعية والصناعية والخدمات والتي يبلغ مجموعها اكثر من 12 مليار دولار، شكلت 30‎%‎ من الائتمان الاجمالي في القطاع الخاص ولغرض تعزيز هذا التوجه يقوم البنك المركزي ببناء استراتيجية وطنية للإقراض وقد وصلت إلى مراحل متقدمة من حيث التصميم ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها مطلع عام 2024".

وتابع ان "هذه الاستراتيجية تهدف إلى تسهيل الاقتراض المصرفي بمختلف أشكاله في ضوء تشخيص نقاط الضعف والتحديات كما هي الفرص ونقاط القوة المتاحة"، مؤكداً "الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للمشاريع الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتقليل البطالة والفقر".

وقال العلاق، "أظهرت تجربتنا من خلال مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية أن التمويل وحده غير كافي وانما لابد من تعزيز القطاعات والمهارات والتدريب وخلق بيئة مناسبة لانطلاق المشاريع وهذه ما نلمسه من المنظمات الدولية التي لديها خبرات طويلة في هذا المجال ومنها مؤسسة التعاون الالماني".

واضاف محافظ البنك المركزي العراقي، "أطلقنا خلال الايام الماضية مشروع مصرف الريادة ونعمل على تحقيقه من خلال المصارف العراقي والذي سيكون قاعدة للانطلاق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".