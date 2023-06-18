المركزي العراقي يتحرك لفتح قنوات جديدة للتحويل الخارجي

شفق نيوز / نوه محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، يوم الأحد، إلى إمكانية فتح قنوات جديدة للتحويل الخارجي من العملة الصعبة، ورفع نسبة تنفيذ الحوالات اليومية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للمصارف الحكومية والأهلية، الذي عقد في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وشهد مناقشة جملةً من المشاريع التي تنسجم مع متطلبات الواقع الاقتصادي في العراق.

وأكد العلاق، أنّ هذه المشاريع تؤسس لنقلة نوعية في اقتصاد العراق وتعزيز استقراره"، كاشفاً في الوقت نفسه عن مشروع تأسيس مصرف ريادة، ومشروع تأسيس شركة ضمان القروض التي تسهّل عملية الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وأشار إلى توجُّه البنك المركزي العراقي، بالتعاون مع الحكومة وإسهام القطاع المالي والمصرفي وقطاع الأعمال، إلى إنشاء "مدينة مركز المال والأعمال في العراق".

وشارك العلاق، في المناقشات التي طرحتها مجموعة من المصارف بشأن مبادرات البنك المركزي، والعلاقة بين المؤسسات المصرفية والزبائن، وما يتعلق بتطوير آليات الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع العملة الأجنبية.