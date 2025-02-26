المركزي العراقي يتجه لإطلاق عملة رقمية مصرفية بدلاً من الورقية
شفق نيوز/ كشف محافظ البنك المركزي علي
العلاق، يوم الثلاثاء، عن التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملات
الورقية.
وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمر
ومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن
"النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية
لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".
وأضاف أن "البنك المركزي يتحرك
لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض
البنوك المركزية في العالم"، مبينا أنه "نفكر جدياً في انشاء مركز
للبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحول
الرقمي".