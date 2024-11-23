المركزي العراقي يبيع أكثر من 894 مليون دولار خلال ثلاثة أيام

شفق نيوز/ شهد البنك المركزي العراقي مبيعاتٍ إجمالية من العملة الصعبة تجاوزت 894 مليون دولار خلال ثلاثة أيام عمل فقط في الأسبوع الماضي.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي بلغت خلال الأسبوع الماضي، في الأيام الثلاثة التي فُتح بها المزاد، 894 مليوناً و662 ألفاً و721 دولاراً، بمعدلٍ يومي بلغ 298 مليوناً و220 ألفاً و907 دولارات.

وتراجعت هذه المبيعات مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت مبيعاته الإجمالية ملياراً و434 مليوناً و982 ألفاً و505 دولارات.

وأضاف أن أعلى مبيعات الأسبوع كانت يوم الأحد، حيث بلغت 308 ملايين و18 ألفاً و326 دولاراً، فيما سجل يوم الثلاثاء أدنى المبيعات بـ287 مليوناً و810 آلاف و781 دولاراً.

وأشار المراسل إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات، حيث بلغت 841 مليوناً و712 ألفاً و721 دولاراً، ما يمثل 94% من إجمالي المبيعات، بينما كانت المبيعات النقدية 52 مليوناً و950 ألف دولار فقط.