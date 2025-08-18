المركزي العراقي يبيع أكثر من 35 مليار دولار في 5 أشهر

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين عن مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت أكثر من 35 مليار دولار خلال خمسة أشهر.

وذكر البنك في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان مبيعات البنك من العملة الصعبة خلال 5 اشهر من عام 2025 بلغت 35 مليارا و201 مليون دولار.

وأضاف ان المبيعات توزعت ما بين حولات خارجية التي بلغت 30 مليونا و264 والتسويات الدولية 3 مليارات و649 مليون دولار، وايضا إلى مبيعات نقدية بمقدار مليار و288 مليوناً دولار.

وأشار البنك، الى ان هذه المبيعات خلال خمسة أشهر من العام الحالي والبلغة 35 ملياراً و201 مليون دولار، ارتفعت بنسبة 15.66% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 30 ملياراً و435 مليون دولار.