المركزي العراقي يبيع أكثر من 279 مليون دولار منها 246 مليوناً حوالات خارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الثلاثاء، بنسبة 87% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 246 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 279 مليوناً و109 آلاف و6 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 246 مليوناً و569 ألفاً و6 دولاراً، مرتفعة بنسبة 87% عن المبيعات النقدية البالغة 32 مليوناً و540 ألف دولار.