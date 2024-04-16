"المركزي العراقي" يبيع أكثر من 266 مليون دولار في مزاد بيع العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، أكثر من 260 مليون دولار في مزاد اليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 266 مليوناً و914 الفا و40 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 266 مليوناً و914 الفاً و40 دولارا، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 24 مليوناً و320 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 180 شركة.