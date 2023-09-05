المركزي العراقي يبيع أكثر من 250 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده اليوم الثلاثاء، لأكثر من 250 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 255 مليونا و 684 الفا و 184 دولارا، بارتفاع عن يوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيه 197 مليونا دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 201 مليون و 848 الفاً و 184 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 54 مليونا و200 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 129 شركة.