المركزي العراقي يبيع أكثر من 250 مليون دولار في مزاد الثلاثاء

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أكثر من 250 مليون دولار في مزاد اليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 250 مليوناً و17 ألفا و41 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 217 مليوناً و727 الفاً و41 دولارا، مرتفعة بنسبة 85% عن المبيعات النقدية البالغة 32 مليوناً و290 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 178 شركة.