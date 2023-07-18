المركزي العراقي يبيع أكثر من 220 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم الثلاثاء، أكثر من 220 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليونا و 34 الفا و 407 دولارات غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 170 مليوناً و 564 الفاً و 407 دولارات، فيما ذهبت البقية البالغة 49 مليوناً، و470 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 28 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 189 شركة.