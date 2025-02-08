المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار في 5 أيام

شفق نيوز/ حقق البنك المركزي العراقي مبيعات إجمالية من العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) تجاوزت المليار خلال الأسبوع الماضي، وذلك عبر مزاد بيع العملة الذي استمر لمدة خمسة أيام.

ووفقًا لمراسل وكالة شفق نيوز، بلغت إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ملياراً و483 مليوناً و683 ألفاً و938 دولاراً، بمعدل يومي وصل إلى 296 مليوناً و736 ألفاً و787 دولاراً.

وقد شهد هذا المعدل ارتفاعاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ متوسط المبيعات اليومية فيه 291 مليوناً و596 ألفاً و90 دولاراً.

وسجلت أعلى مبيعات للدولار يوم الثلاثاء، حيث بلغت 300 مليون و991 ألفاً و364 دولاراً، بينما كانت أقل المبيعات يوم الأربعاء، حيث وصلت إلى 291 مليوناً و927 ألفاً و533 دولاراً.

وأشار المراسل إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت ملياراً و393 مليوناً و83 ألفاً و938 دولاراً، في حين بلغت المبيعات النقدية 90 مليوناً و600 ألف دولار.