المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار في خمسة ايام

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد، مليار واحد و 273 مليونا و 178 ألفا و 100 دولار، بمعدل يومي بلغ 254 مليونا و635 ألفا و620 دولارا، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و259 مليونا و432 ألفا و212 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الأربعاء، حيث بلغت المبيعات فيه 256 مليونا و 413 الفا و 14 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 250 مليونا و 17الفا و41 دولارا.

فيما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي، مليار و 196 مليونا و 338 الفا و100 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 76 مليونا و840 ألف دولار.

وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.