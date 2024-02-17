المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمس أيام فتح بها المزاد ملياراً و87 مليوناً و575 ألفاً و84 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 217 مليوناً و515 ألفاً و16 دولاراً، مرتفعة عمّا سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 825 مليوناً و58 ألفاً و155دولاراً.

وسجل يوم الثلاثاء الماضي، أعلى مبيعات للدولار، بلغت فيه 241 مليوناً و810 آلاف و397 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأحد، وبلغت فيه 208 ملايين و285 ألفاً و40 دولاراً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 825 مليوناً و879 ألفاً و20 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 72 مليوناً و760 ألف دولار.

وأوضح أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، بينما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.