المركزي العراقي يبحث مع أذربيجان فتح فروع للمصارف وتطوير الدفع الإلكتروني

بحث محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، يوم الخميس، مع السفير الأذربيجاني في بغداد إلدار سليموف، تطوير التعاون بما فيه فتح فروع للبنوك في البلدين وتفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني.

وقال البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العلاق استقبل سليموف، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين العراق وأذربيجان، مع التركيز على تطوير آليات التحويلات المالية الثنائية، سيما تلك المرتبطة بالقطاع المصرفي".

وأضاف أن "الطرفين أعربا عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون المصرفي، بما في ذلك إمكانية افتتاح فروع للمصارف وتعزيز الشراكات المالية، بما يخدم المصالح المشتركة ودعم حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش الجانبان أهمية تطوير منظومة بطاقات الدفع الإلكتروني بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين ورفع كفاءة العمليات المالية، مؤكدين انسيابية التعاملات ووصولها إلى مستويات مثالية".

وتابع أن "سليموف، قدم دعوة رسمية إلى محافظ البنك المركزي العراقي للمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقدها في باكو للفترة من 16 إلى 19 حزيران 2026".