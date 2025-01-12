المركزي العراقي: نعمل على توفير أجهزة الصراف الآلي في جميع المناطق

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، العمل على توفير أجهزة الصراف الآلي والدفع النقدي، فيما أشار إلى توجيهه البنوك كافة بنشر خدماتهم المالية في جميع المناطق.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي العراقي يعمل ضمن استراتيجيته على توفير الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية، عن طريق توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع أنحاء العراق".

وأضاف أن "البنك المركزي أكد في إعماماته التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار إليها انفاً".

ولفت إلى أنه "فيما يسعى البنك الى تطوير تلك الخدمات من خلال وضع أحدث البنى التحتية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية في العراق، وتحسينها بشكل مستمر".