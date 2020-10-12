المركزي العراقي: سنستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف

شفق نيوز/ اعلن محافظ البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، أن القضايا المصرفية مع إيران ستحل قريباً، مشيرا الى سعي بغداد استخدام خبرة طهران في التمويل والمصارف.

وقال المركزي العراقي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل، اليوم، نظيره الإيراني عبد الناصر همتي الذي يزور العراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي.

واضاف بيان المركزي العراقي، أن اللقاء الذي حضره ايضاً من الجانب العراقي مدير عام المصرف العراقي للتجارة TBI، أطار التعاون في القطاع المصرفي بين الجانبين وسبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني ضمن حدود الأطر الخاصة بذلك.

من جهتها نقلت وسائل اعلام ايرانية، إن محافظ البنك المركزي العراقي، ونظيره الايراني شددا على حل القضايا المصرفية بين البلدين.

وقال، مصطفى غالب مخيف في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، "إننا نحاول مواصلة التعاون المصرفي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسنستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف"، مردفا "أن كل جهودنا هي لمواصلة التعاون بين البلدين وسيتم حل المشكلات القائمة في مجال المطالبات المالية والنقدية لإيران".

واضاف محافظ البنك المركزي العراقي أن" هناك بعض الآليات التي يمكن استخدامها للمساعدة في تعزيز التعاون المصرفي والنقدي بين البلدين وحل المشكلات القائمة"، مبينا" إننا اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بحضور مسؤولين مصرفيين وماليين من البلدين لإيجاد الحل المطلوب لتسوية القضايا المالية بين إيران والعراق" .

من جانبه أعرب محافظ البنك المركزي الايراني ، عن أمله في أن يتم، بالتعاون مع نظيره العراقي، حل القضايا المصرفية المعقدة بين البلدين".

وقال عبد الناصر همتي" آمل أن يتم حل المشكلات المصرفية والمالية بين البلدين في ظل عزم وإرادة السلطات العراقية"، عادا "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق مهمة وفعالة للغاية، وأن طهران تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع بغداد".

ووصل محافظ البنك المركزي الايراني إلى بغداد صباح اليوم على رأس وفد للقاء والتشاور مع المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.