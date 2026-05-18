المركزي العراقي: الفائض التجاري في 2025 بلغ 24 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، أن العراق حقق فائضاً تجارياً بلغ نحو 24.686 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع قيمة الصادرات مقارنة بالاستيرادات.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية المحتسبة على أساس FOB، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ إجمالي الصادرات العراقية خلال العام نحو 90.427.7 مليار دولار، مقابل استيرادات بلغت 65.741.7 مليار دولار.

وأضافت أن الصادرات توزعت بواقع 24.112.3 مليار دولار في الربع الأول، و23.285.6 مليار دولار في الربع الثاني، فيما بلغت 21.414.3 مليار دولار في الربع الثالث، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 21.615.5 مليار دولار في الربع الرابع.

في المقابل، سجلت الاستيرادات 18.158.6 مليار دولار في الربع الأول، و15.993.1 مليار دولار في الربع الثاني، فيما بلغت 16.102.0 مليار دولار في الربع الثالث، قبل أن تنخفض إلى 15.488.0 مليار دولار في الربع الرابع، وفقاً للبيانات.

وأشارت البيانات إلى تفوق الصادرات العراقية على الاستيرادات في جميع أرباع العام، ما عزز استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري.

واعتمدت البيانات على أساس Free On Board، وهو نظام يحتسب قيمة السلع عند تحميلها على وسيلة النقل في بلد التصدير، من دون تضمين تكاليف الشحن والتأمين.