المركزي العراقي: الدينار عملتنا الوطنية ولا حاجة للتعامل بالدولار

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، أن الدينار هو العملة الوطنية العراقية ولا حاجة للتعامل بالدولار.

صرح بذلك معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي محمد يونس بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال يونس، إن "صغار التجار ممن لا يحق لهم الدخول إلى المنصة هم من يشترون الدولار ويتعاملون بالسعر الموازي ويضغطون ويشكلون طلباً عليه أما بقية الشركات التجارية فهي تدخل المنصة وتجري حوالاتها بصورة طبيعية وبالسعر الرسمي".

وتابع أن "الجهات الأعضاء في لجنة دعم الدينار العراقي تتواصل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء والبنك المركزي لدعم الدينار واستقرار سعر الصرف ومنع التعامل غير الرسمي بسبب عدم وجود حاجة للتعامل بالدولار في العراق".

وأكد أن "من يضاربون بالدولار يخرقون القانون والتعامل معهم يتم عبر القضاء العراقي".