المركزي العراقي: ارتفاع العملة المصدرة داخلياً إلى 112.9 تريليون دينار بنهاية نيسان

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، ارتفاع حجم العملة المصدرة في البلاد إلى 112.896 تريليون دينار منذ مطلع العام 2025 ولغاية شهر نيسان/ أبريل 2026.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن إجمالي العملة المصدرة خلال العام الماضي بلغت 99.799 تريليون دينار، وأضيف لها 13.097 تريليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وارتفع صافي العملة المتداولة خارج المصارف إلى 104.542 تريليون دينار، بعدما بلغ 92.560 تريليون دينار في نهاية عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 11.982 تريليون دينار.

كما ارتفعت العملة الموجودة لدى المصارف إلى 8.354 تريليون دينار بنهاية نيسان/ أبريل 2026، مقارنة مع 7.239 تريليون دينار في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1.115 تريليون دينار.

وتشير هذه المؤشرات إلى نمو حجم النقد المصدر والمتداول في الاقتصاد العراقي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، بالتزامن مع زيادة السيولة النقدية المتداولة وارتفاع حجم النقد المحتفظ به لدى القطاع المصرفي.