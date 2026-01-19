المركزي العراقي: ارتفاع العملة المتداولة لأكثر من 93 تريليون دينار

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن ارتفاع حجم العملة المتداولة إلى أكثر من 93 تريليون دينار خلال شهر تشرين الأول من العام 2025.

وذكر البنك، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صافي العملة المتداولة بلغ 93.789 تريليون دينار في شهر تشرين الأول، مرتفعاً مقارنة بشهر أيلول الذي سجل فيه صافي العملة المتداولة 92.185 تريليون دينار.

وأضاف أن حجم العملة المصدرة من قبل البنك المركزي بلغ 101.015 تريليون دينار، فيما بلغت العملة المتداولة لدى المصارف 7.226 تريليون دينار.

وأشار إلى أن العملة المصدرة هي النقود التي تطبعها وتصدرها الدولة عبر بنكها المركزي لغرض التداول، وتشمل العملات النقدية بمختلف فئاتها الورقية والمعدنية المتداولة خارج خزائن البنك المركزي.

وأوضح البنك، أن ارتفاع حجم العملة المتداولة وقلة وجودها لدى المصارف يعني أن المواطنين يلجأون إلى اكتناز الأموال بدلاً من إيداعها في البنوك، وهي ظاهرة غير سليمة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي قد كشف، يوم السبت الماضي، عن ارتفاع النفقات مقارنة بالإيرادات العامة خلال 10 أشهر من العام 2025.