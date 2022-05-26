المركزي التركي يصدر قرار الفائدة المرتقب

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي التركي قرار الفائدة بعد أيام من الترقب وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، والتي جاءت وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة.

وأبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 14%

وقال البنك إن الاستقرار الذي يتعين تحقيقه في المستوى العام للأسعار سيؤثر إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض أقساط مخاطر الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل.

وبالتالي، سيتم إنشاء أرضية مناسبة لاستمرار الاستثمار والإنتاج ونمو العمالة بطريقة صحية ومستدامة، وسيواصل المجلس اتخاذ قراراته في إطار عمل يتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

وبناء على ذلك قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، وهو معدل السياسة، عند 14 بالمائة.

وتتداول الليرة التركية اليوم الخميس قرب أدنى مستوياتها خلال 5 أشهر حيث تجاوزت مستويات الـ 16 ليرة / دولار للمرة الاولى منذ قرار الخفض الأخير في 21 ديسمبر 2021.

ونزلت الليرة التركية عند مستويات 16.46 ليرة / دولار بتراجع في حدود 0.5% بينما انخفضت أمس الأربعاء في حدود 1.5%.

وفي المقابل يتداول الذهب بالليرة التركية قرب مستويات الـ 980 ليرة / جرام في ظل ترقب المستثمرين لقرار المركزي، بينما ارتفع الذهب في حدود 80 ليرة للجرام منذ بداية الشهر.