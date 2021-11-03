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المركزيان العراقي والايراني يبحثان في بغداد مستحقات طهران المالية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-03T10:39:01+0000
المركزيان العراقي والايراني يبحثان في بغداد مستحقات طهران المالية

 شفق نيوز/ بحث محافظ البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني خلال اجتماع عقد اليوم في بغداد، سبل معالجة المستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني.   

وقال اعلام البنك المركزي العراقي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحافظ مصطفى غالب مخيف استقبل، اليوم، نظيره الإيراني علي صالح آبادي الذي يزور العراق حالياً برفقة وفد مصرفي واقتصادي.

وأوضح البيان، أن اللقاء الذي حضره من الجانب العراقي مدير عام المصرف العراقي للتجارة، تناول سبل التعاون في القطاع المصرفي بين الطرفين وإمكانية معالجة المستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني وفق سياقات الاتفاقية المحددة.

وفي وقت سابق أعلن البرلمان الإيراني، ن الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار، مشدداً ضرورة تسديدها.

وبحسب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني كاظم موسوي، فأن الديون العراقية المستحقة لبلاده، بلغت نحو 7 مليارات دولار، مؤكداً أن العراق دولة صديقة لكن لا يجب أن تعامل طهران هكذا.

وأضاف بأن ارتفاع التضخم والصعوبات المعيشية في إيران سببها ديون بغداد وبكين وموسكو التي لم تدفعها لإيران.

وقال: "لو أعادت العراق والصين وروسيا والدول غير المصدرة للنفط 20 مليار دولار من العملات إلى البلاد، لما واجه شعبنا المشاكل".

وردا على سؤال عما إذا كان موعد الإفراج عن الأموال الإيرانية في العراق قد تحدد، قال موسوي: "لم يتم تحديد موعد الإفراج، لكن يتعين عليهم إعادتها في النهاية".

 

 

 

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