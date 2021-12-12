المركزيان العراقي والاماراتي يوقعان مذكرة تفاهم للعلاقات المصرفية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف دولة الامارات المركزي.

وقال اعلام البنك في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف التقى، بمحافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، مبيناً أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي البنك المركزي العراقي ونظرائهم من مصرف الامارات المركزي حيث أكد الجانبان على اهمية تطوير العلاقات المصرفية وتدريب الكوادر وتسهيل تعاملات القطاع المصرفي الخاص لدى الجانبين وفتح الحسابات المتقابلة بما يضمن اتباع المعايير الدولية واخذ العناية الواجبة وفق قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفق ماجاء في البيان.