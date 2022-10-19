المركبات والحديد أهم استيرادات العراق من اليابان

شفق نيوز/ عدت مواد "المركبات والحديد" من اهم استيرادات العراق من اليابان خلال العام 2021 حسب موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من اليابان خلال العام الماضي 24 مادة من السلع الرئيسية بقيمة مالية بلغت 424.865 مليون دولار"، مبينة ان "نمو الاستيرادات ارتفع من اليابان بنسبة 9% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "المركبات جاءت اولا في استيرادات العراق من اليابان بقيمة بلغت 270 مليون دولار، تليها الحديد والصلب بقيمة مالية بلغت 71 مليون دولار، تليها الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة بلغت 23.5 مليون دولار ومن ثم الاجهزة الميكانيكية بقيمة بلغت 17.5 مليون دولار.

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى اليابان بلغت 229.681 الف دولار، مبينة ان "هذه الصادرات انخفضت بنسبة 39% ما بين 2017 الى 2021".

وذكر أن " صادرات العراق الى اليابان تركزت في ثلاث مواد فقط شملت اهمها الوقود المعدني ومنتجاتها بقيمة مالية بلغت 229.548 الف دولار، تليها الفوتوغرافي والبصري بقيمة مالية 81 ألف دولار ".