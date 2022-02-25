المخاوف تدفع اسعار النفط إلى الصعود مجدداً

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط قرابة 3٪ يوم الجمعة حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف الإمدادات العالمية حيث تستعد الأسواق للتأثير المحتمل للعقوبات التجارية على روسيا المُصدرة للنفط الخام.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي 2.72 دولارات ، أو 2.75٪، إلى 101.80 دولار للبرميل حوالي الساعة 0347 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له عند 101.87 دولار.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) أعلى مستوى عند 95.64 دولارًا، وارتفع في آخر مرة 2.70 دولار ، أو 2.9٪ ، إلى 95.51 دولارًا للبرميل.

وتسبب الهجوم على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 يوم الخميس، مع وصول سعر خام برنت إلى 105 دولارات، قبل تقليص المكاسب مع إغلاق التجارة.

كان الهجوم الروسي الحاشد برا وبحرا وجوا أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف من الناس إلى الفرار من ديارهم.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في OANDA: "المشترون الآسيويون، الذين من الواضح أنهم متوترين في عطلة نهاية الأسبوع، تكدسوا في النفط اليوم مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى، بمساعدة تقارير عن انفجارات في كييف".

"سيساعد الوضع في أوكرانيا على إبقاء الأسعار مرتفعة، وكذلك التهديد بحدوث اضطرابات، حقيقية أو متخيلة، يأتي في بيئة من الطلب القوي بالفعل والعرض المقيد عالميًا ... أعتقد أن خام برنت سيتداول الآن في نطاق 90-110 دولارًا. خلال الأسابيع القليلة القادمة ".

ردا على الغزو، ضرب الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بموجة من العقوبات يوم الخميس، وهي إجراءات أعاقت قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة. اقرأ أكثر

كما كشفت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن مزيد من العقوبات على موسكو ، بما في ذلك خطوة من جانب ألمانيا لوقف خط أنابيب غاز بقيمة 11 مليار دولار من روسيا. اقرأ أكثر

قال مسؤول أمريكي إن عقوباتها "لا تستهدف ولن تستهدف تدفقات النفط والغاز" ، لكن أسعار النفط لا تزال مرتفعة.