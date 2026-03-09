"المخاوف الأمنية" تدفع العراقيين لسحب أموالهم من المصارف الحكومية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطّلع، يوم الاثنين، بأن المصارف الحكومية في العراق، ولا سيما مصرفا مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، تعاني من أزمة سيولة خانقة وشحّ في النقد، مع تراجع واضح في الأموال المتوفرة داخل تلك المصارف.

وقال المصدر، لوكالة وكالة شفق نيوز، إن "المواطنين المودعين باتوا يسحبون أموالهم من المصارف الحكومية خلال الفترة الأخيرة نتيجة مخاوف أمنية وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف أن هذه المخاوف تعود إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة، ولا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عليها من تداعيات محتملة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق.

وأشار المصدر، إلى أن المصارف الحكومية ما تزال تعاني من مشكلات ناجمة عن خروقات إدارية وقانونية في عملها، إذ لم تشهد خلال السنوات الماضية خطوات جادة لتطوير أنظمتها المصرفية، حيث ما تزال تعتمد بشكل كبير على الإجراءات الورقية والأساليب التقليدية في العمل، بعيداً عن اعتماد الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المصرفية الحديثة.

ووفقاً لحديثه، فإن ضعف الكفاءة والخبرة لدى إدارات بعض المصارف الحكومية، ولا سيما الرافدين والرشيد، إلى جانب بطء عمليات التحديث والتطوير، أسهم في بقاء عملها متخلفاً، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى الخدمات المصرفية وثقة المواطنين بالقطاع المصرفي الحكومي.

وتابع المصدر، قائلاً إن "هناك فروعاً من المصارف الحكومية تطلب من العملاء الانتظار أو العودة لاحقاً لاستلام أموالهم بالكامل، بينما هناك بعض الفروع تقدم جزءاً من المبلغ المطلوب وتؤجل تسليم الباقي".

وتأتي هذه الأزمة في ظل ظروف اقتصادية وضغوط مالية تواجهها المؤسسات المعنية والحكومة عموماً ما انعكس بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.