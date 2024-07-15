المجلس الوزاري يدعو لمنح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تصل لـ20٪ عن المستوردة

شفق نيوز/ دعا المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، إلى منح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تفضيلية عن مثيلاتها المستوردة، بما لا يقل عن 20٪ عن سعر المستورد، من أجل تشجيع جهات الإنتاج.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لسنة 2024 للمجلس الوزاري للإقتصاد".

ولفت إلى أن "الجلسة كانت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشُؤُون والقانونية"، مبيناً أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة".

وأكد أن "المجلس وافق على إلغاء قرار سحب العمل ومنح الشركة المنفذة لمشروع إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي في محافظة واسط مدة توقف كاملة لحين ازالة التعارضات من قبل المحافظة لأهمية".

وأشار إلى أن "المجلس أوصى الى مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة العمل بمبدأ منح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تفضيلية عن مثيلاتها المستوردة لغرض تشجيع الجهات على تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وبما لا يقل عن 20٪؜ عن سعر المستورد".

وأوضح أن "المجلس وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع معالجة اختناقات المنظومة الكهربائية في المنطقة الشمالية"، مشيراً إلى أن "المجلس وافق كذلك على إلغاء قرارات سحب العمل لعقدي تجهيز معدات تخصصية لمعمل اسفلت وملحقاته لبلدية المثنى وبلدية الرميثة".