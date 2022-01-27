المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يقرّ 11 مشروعاً في النجف

شفق نيوز/ أقرّ المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، يوم الخميس، جملة مشاريع حيوية واستراتيجية في محافظة النجف، بناءً على اجتماع مجلس الوزراء في المحافظة؛ لتلبية حاجاتها.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية أقرّ 11 مشروعا دفعة واحدة.

وأوضحت أن المشاريع تتمثل باستكمال جسر "يا حسين" على الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، وإنشاء جسر ثانٍ في ناحية العباسية مع المقتربات، ومشروع محطة معالجة المياه الثقيلة في بحر النجف، ومشروعات بناء المدارس المتلكئة في المحافظة، وإنشاء أربع محطات وزنية في مداخل المحافظة، وإنشاء مجسر الممر الثاني على نهر الفرات (مجسر الإمام علي )، وإنشاء جسر الكوفة الخامس (امتداد طريق المطار) الرابط بين طريق الكوفة وشرق الفرات وطريق معمل الإسمنت.

وأقرّ المجلس، أيضا، مشروع طريق الحج البري، وإنشاء طريق (عزامية – دسيم)، ومشروع ماء النجف – الكوفة الموحد، فضلا عن المشروعات التكميلية لعام 2021.

ومن المقرر أن يُصادق مجلس الوزراء على قرارات المجلس الوزاري؛ لتجد المشاريع طريقها الى التنفيذ، وفق ما ورد في البيان.