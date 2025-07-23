الحكومة العراقية توافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على المقترح المقدم من الوزارة بشأن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، واصفة الموافقة على هذا المقترح بأنها "خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي".

ونقلت الوزارة في بيان اليوم عن وزيرها أثير داود الغريري قوله، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن المدينة ستضم منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلاً عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات.

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي، أن المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، وبما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.

وأضاف أن الوزارة باشرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع.