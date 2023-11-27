المجلس الوزاري للاقتصاد يقر مشروعين لإنقاذ الواقع الخدمي بأطراف بغداد ويقلل تسعيرة نفط كوردستان

شفق نيوز / أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، موافقته على البدء بمشروعي مجاري منطقتي النهروان وسبع البور للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق أطراف بغداد، وفيما قرر تخفيض أسعار تجهيز النفط الأبيض لمواطني إقليم كوردستان، وافق أيضاً على استيراد مستحضرات الادوية الـ (Brand) حصراً.

وقال المجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فواد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة السادسة والثلاثين للمجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والامين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ووكيل وزارة النفط".

واستضاف المجلس "محافظ بغداد لاستكمال المناقشات حول مشروعي مجاري منطقتي النهروان وسبع البور، ووافق على البدء بهذين المشروعين المهمين للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق أطراف بغداد".

كما قرر المجلس "تخفيض سعر تجهيز النفط الابيض لمحافظات اقليم كوردستان ليكون 250 دينار للتر الواحد بدلا من 500 دينار للتر بسبب حلول فصل الشتاء".

ووفقا للبيان، فقد قرر المجلس أيضا "فتح استيراد مستحضرات الادوية للشركات المصنعة صاحبة العلامة التجارية حصرا (Brand) على ان يتم التنسيق مع وزارة الصناعة بخصوص رسوم حماية المنتج الوطني".

وتابع البيان انه "بخصوص مبدأ التصويت التراكمي للشركات المساهمة، قرر المجلس اختيار آلية التصويت المتبعة لانتخاب مجالس ادارة الشركات للهيئة العامة وعدم الزام الشركات بالعمل بمبدأ التصويت التراكمي، كما قرر استمرار تجهيز وزارة النفط لمنتوج الغاز السائل للمعامل التي صممت على هذا الأساس".

واقر المجلس "استثناء مشروع صيانة طريق آل عمار- شركة نفط ذي قار من ضوابط العمل من أجل ربط الشركة مع الطريق السريع".