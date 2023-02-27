المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم "بيض المائدة" ويناقش توفير الأدوية

شفق نيوز / اتخذ المجلس الوزاريّ للاقتصاد، يوم الاثنين، قرارات عدة من بينها دعم المنتوج المحليّ من بيض المائدة، إضافة إلى مناقشة تسهيل عمل قطاع الصحة وتوفير الأدوية.

جاء ذلك، خلال رئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، الاجتماع السابع للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور وزراء التخطيط، الماليّة، والزراعة، والعمل والشُؤُون الإجتماعيَّة، والأمين العام لمجلس الوزراء ومُحافظ البنك المركزيّ، ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز

واستضاف المجلس، بحسب البيان، وزير الصحة ومدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية، لبحث تسهيل عمل قطاع الصحة وتوفير الأدوية والمُستلزمات الطبية والمُختبرات الحديثة للنهوض بالواقع الصحيّ.

وناقش المجلس المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله وأتخذ العديد من القرارات الإقتصاديَّة بخصوصها.

هذا واستضاف المجلس أيضا، بحسب البيان، الوكيل الفنيّ لوزارة الزراعة وأتخذ قرارًا بدعم المنتوج المحليّ من بيض المائدة، من خلال حث وزارة التجارة على التعاقد مع المنتجين المحليين بموجب عقود مبرمة بينهما لشراء المنتوج في حال انخفاض أسعار بيض المائدة عن متوسط كلف الإنتاج المحليّ، مع دعم اللقاحات والأدوية والاعلاف من خلال التوصية لتخفيض الرسوم المفروضة عليها.