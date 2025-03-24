المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث خطط الكهرباء لتعويض الغاز الإيراني

شفق نيوز/ بحث المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، يوم الإثنين، مع وزارة الكهرباء، خططها للصيف المقبل في ظل شح الغاز الإيراني، والآليات التي ستتبعها الوزارة لضمان تجهيز الطاقة للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد جلسته العاشرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاواق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".

وأضاف أن "المجلس استضاف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج لمناقشة خطة وزارة الكهرباء للصيف المقبل وتداعيات شح واردات الغاز الإيراني".

وبين أن "كما تم بحث الآليات والإجراءات التي ستتخذها وزارتي الكهرباء والنفط لضمان استقرار واستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية في ضوء المستجدات والقرارات الدولية الخاصة بالغاز الايراني واكمال الاجراءات الخاصة بالحلول البديلة لهذا الموضوع مع التاكيد على ضرورة اخذ موضوع توليد الطاقة عن طريق منظومات الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري بعين الاعتبار".

‏ولفت إلى أن "المجلس وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مستشفى القلب في مركز محافظة كركوك في مرحلته الثانية، ‏كما وافق على استكمال مشروع بناء مدرسة نموذجية سعة 18 صف في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، ‏وقرر المجلس بناءا على الطلب المقدم من وزارة التخطيط على زيادة أجور منح علامة الجودة العراقية لتكون 5,000,000 دينار عراقي بدلا من 2,500,000 دينار عراقي وكذلك زيادة أجور تجديد علامة الجودة العراقية لتكون 4,000,000 دينار عراق بدلا من 2,000,000 دينار عراقي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت مؤخرا، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.