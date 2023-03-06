المجلس الوزاري للاقتصاد: دفع أقساط مجمعات السكن العمودي بالدينار العراقي

شفق نيوز / شدد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، على ضرورة دفع المواطنين أقساط المجمعات السكنية العمودية الاستثمارية بالدينار العراقي على إنَّ يقوم البنك المركزي العراقيّ بتعويض المستثمرين بالدولار، كما أكد على اعتماد القيمة السوقيَّة لتثمين العقارات بدلًا عن قيمة التخمين في دوائر التسجيل العقاريّ والضريبة.

وقال بيان صادر عن المجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ترأس، اليوم الإثنين، الإجتماع الثامن للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة، الزراعة، الصناعة، العمل والشُؤُون الإجتماعيَّة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيَّة للإستثمار ومُستشار رئيس الوزراء للشُؤُون القانونيَّة".

وأضاف البيان أن "المجلس استضاف رئيس المجلس الإقتصاديّ العراقيّ إبراهيم البغداديّ لمُناقشة موضوع دفع أقساط المجمعات السكنيَّة العموديَّة الإستثماريَّة من قبل المواطنين بالدينار العراقيّ"، وأكَّد المجلس على "ضرورة الالتزام بهذا القرار على إنَّ يقوم البنك المركزي العراقيّ بتعويض المستثمرين بالدولار وبالسعر الرسميّ".

واتفق المجلس على "ضرورة التواصل المستمر بين المستثمرين في هذا القطاع والبنك المركزي لغرض تسديد احتياجات المستثمرين من عملة الدولار".

كما استضاف المجلس، وفق البيان، رئيس إتحاد الصناعات العراقيّ عادل عكاب واستكمل النقاشات حول تطوير القطاع الخاص الصناعيّ العراقيّ وأتخذ العديد من القرارات التي تسهم في الارتقاء بهذا القطاع المهم ومنها اعتماد القيمة السوقيَّة لتثمين العقارات بدلًا عن قيمة التخمين التي تقوم بها دوائر التسجيل العقاريّ والضريبة وتثبت هذه القيمة حتى عند البيع، وكذلك تسهيل مُشاركة القطاع الخاص في المُؤتمرات والمعارض الدوليَّة بالتنسيق مع وزارة التجارة".

وناقش المجلس أيضاً المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الإقتصاديَّة بخصوصها.